Camila Raznovich | “Se per strada mi dicono ‘bella f**a’ non lo prendo come cat-calling | il mio ego è contento Mio marito? Rapporto a distanza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) “Se permif..’ non locat-, maun complimento. E il mio ego è: ovviamente non si deve andare oltre, ma faccio affidamento sulla intelligenza umana”. Così parlò, che ammette di non provare fastidio per i commenti sul proprio aspetto fisico. Intervistata dal Corriere della Sera la conduttrice ripercorre la propria infanzia in un ashram (“Vivevamo nella comunità sannyasin, ispirata a Osho In comunità eravamo una dozzina di bambini. E di sera meditavamo”) e il percorso professionale che l’ha portata da veejay di Mtv a volto di programmiTatami, Amore Criminale e Kilimangiaro. Mamma di Viola e Sole,ha ...