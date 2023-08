Calvizzano | San Giacomo | questa sera l’incendio del campanile in diretta

IlGiuliano copre un territorio vastissimo che parte da Giugliano per arrivare a Qualiano, Marano, Mugnano, Melito, Villaricca,dove risiedono oltre 300mila abitanti. Quello di via ...... Boscotrecase,, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Cercola, Ercolano, Marano di Napoli, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Pollena Trocchia, Portici, Procida,...IlGiuliano copre un territorio vastissimo che parte da Giugliano per arrivare a Qualiano, Marano, Mugnano, Melito, Villaricca,dove risiedono oltre 300mila abitanti. Quello di via ...

Reddito di cittadinanza cancellato via Sms, protesta a Napoli: sotto assedio gli sportelli da Fuorigrotta a Sc ilmattino.it