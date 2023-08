Calici di stelle in Toscana | tutti gli appuntamenti di agosto

Questa edizione è aperta agli amici a quattro zampe. Serate all'aperto nei vigneti con un calice di ottimo vinoDa giovedì 3 a domenica 6 agosto torna a Ficulle "di", l'evento a marchio nazionale estivo nato dalla collaborazione tra l'Associazione Nazionale Città del Vino ed il Movimento Turismo Vino. L'antico borgo dell'Alto Orvietano si ...Per l'occasione la Uai promuove in tutta Italia l'evento 'Notti delledi2023', il tradizionale appuntamento con le serate osservative abbinate in molte località con la ...

Calici di stelle a Sennori tra vino, tipicità, arte e tradizioni, il 10 agosto Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

A Salaparuta, in provincia di Trapani, la famiglia Vaccaro, nella notte di San Lorenzo, giovedì 10 agosto, dalle 20:00, è lieta di aprire le porte della sua cantina per Calici di stelle, l’evento più ...Questa edizione è aperta agli amici a quattro zampe. Serate all’aperto nei vigneti con un calice di ottimo vino ...