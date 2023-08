Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi | orari 1 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e tra poche ore inizierà la prima giornata ufficiale didei Campionatidicona Berlino. Day-1 riservato come di consueto ai ranking round di ricurvo e compound, valevoli per la composizione di tutti i tabelloni a eliminazione diretta (che entreranno nel vivo a partire da mercoledì 2) della rassegna iridata. Il prato di Maifeld, all’interno dell’Olympiapark, sarà teatro delle 72 frecce di qualifica da parte di tutti gli arcieri impegnati al Mondiale. Nelolimpico l’Italia schiera i campioni d’Europa in carica Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli in campo maschile, mentre tra le donne ci saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Il primo obiettivo ...