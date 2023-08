Calendario Mondiali mountain bike 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Si svolgeranno da giovedì 3 agosto a sabato 12 idi, evento che farà parte della prima storica edizione della rassegna iridata in cui ci saranno tutte insieme le principali discipline legate al ciclismo. Idipartiranno con le gare di downhill e poi andranno avanti nella seconda e settimana con le prove di marathon, short track e cross country. Quest’ultima disciplina sarà quella che chiuderà l’evento, con le due prove élite inappunto sabato 12 agosto. Idisi potranno vedere in diretta tv su Rai Sport HD (solo alcune gare) ed Eurosport e in direttasu RaiSport, ...