Caldo record | aumenta la mortalità Ma la colpa è anche dei tagli al sistema sanitario nazionale

(Di martedì 1 agosto 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Che la crisi ecoclimatica sia grave è ben noto. Che siano le “attività umane” a determinare l’accelerazione del surriscaldamento globale pare una formula troppo generica, che finisce per nascondere le effettive responsabilità delle multinazionali e in generale delle imprese più inquinanti, entrambe ben rappresentate per decenni nei parlamenti di mezzo mondo, sempre contrarie a qualunque riconversione strutturale dell’economia. Oltre l’allarme, che soluzioni si propongono all’opinione pubblica? Bisogna avere il coraggio di dire apertamente che i primi che devono farsi carico di quello che sta capitando sono i grandi centri finanziari e le compagnie energetiche, mai ricchi che comprano il detersivo “bio” e poi usano il jet privato per spostarsi. Una trasformazione imponente richiede la distribuzione equa delle rinunce e dei ...