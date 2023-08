Caldo | caro prezzi e disagi negli aeroporti scoraggiano i turisti

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI - Il clima colpisce anche la filiera del turismo. Che, a causa di maltempo al Nord e incendi al Sud, farà registrare ad agosto 800mila presenze in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A dirlo all'AGI è Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo-Confesercenti, che racchiude oltre venti federazioni del comparto. "La stagione sembrava partita con i migliori auspici ma, per cause non legate alla filiera, avrà un contraccolpo finale", spiega. Nel dettaglio, secondo le stime di un'indagine condotta dal CST per Assoturismo su un campione di 1.492 imprenditori ricettivi, nei prossimi trenta giorni sono attese 82 milioni di presenzeche, che equivale a circa 7,6 milioni in più dello scorso luglio, ma 800mila in meno rispetto ad agosto 2022. Si attende quindi una leggera frenata per le presenze di agosto, che per il 58 per cento saranno di ...

Caldo, incendi e disagi negli aeroporti scoraggiano i turisti AGI - Agenzia Italia

Fra i tormentoni dell’estate, oltre al caldo senza tregua, c’è il caro-carburanti. Cittadini e organi d’informazione sembrano concordi nel notare che all’avvicinarsi degli esodi estivi i prezzi del ca ...Non bastava il caldo, ora tocca anche al caro prezzi. Il turismo, italiano e non solo, deve fare i conti con i costi che aumentano. In Europa l'inflazione ha riguardato soprattutto Spagna, ...