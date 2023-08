Calciomercato Sampdoria | viva la pista dall’Inghilterra

(Di martedì 1 agosto 2023) Un nuovo corso societario. Un nuovo corso tecnico. Un nuovo campionato. Nuovi orizzonti. Sarà un anno molto importante per il club doriano che in questa stagione che si sta avvicinando al suo inizio dovrà recitare il ruolo di protagonista assoluta nella corsa per tornare in Serie A. Ildelladeve costruire una rosa importante per salire di categoria a distanza di un solo anno di lontananza: la società e mister Andrea Pirlo stanno lavorando di comune accordo per rafforzare il parco giocatori in virtù della ricorsa all’obiettivo principale. L’ultimo nome che gravita nell’universo blucerchiato potrebbe arrivare, da un club che ha vissuto lo stesso destino (amaro) dei liguri nella stagione passata., piace Monteiro del Leeds Un nome ...

Commenta per primo Continuano le iniezioni di capitale necessarie per puntellare i costi della, dove l'opera di Radrizzani e Manfredi è soltanto appena iniziata. Per oggi infatti si attende il versamento in conto capitale di 14 milioni provenienti da Aser Ventures e veicolati dalla ..., ancora un arrivo: ufficiale Panada. Como, dal Torino arriva Kone. Ecco i colpi ufficializzati dalle 20 squadre di Serie B, NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Haveri (d, ...108 Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà ...( L'AGGIORNAMENTO ) 10.06 - Il Genoa è in trattativa avanza per l'ex...

Calciomercato Sampdoria, sfuma Gori: c'è l'accordo con la Juve Samp News 24

Ascoli Calcio, Giovane pronto a tornare un giocatore del Picchio: “Non me ne sono mai andato” - picenotime.it - IT ...Spoiler: la risposta è no. Ferrero non lavora (più) per la Ternana. Ma vale la pena approfondire. L’indiscrezione lanciata da TAG24 ieri sera, ha creato molta ...