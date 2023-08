Calciomercato Milan – Difensore | si tenta un blitz per Esteve

Secondo le ultime notizie di, Sanches approderà alla Roma con la formula del prestito ... Nel recente passato è stato accostato anche al: ora, l'avventura in Italia con la Roma.... infatti, toglierebbe spazio all'argentino, già accompagnato in panchina nelle ultime gare dello scorso torneo a favore del partente Sportiello, poi accasatosi al. L'Inter ha la necessità di ...Commenta per primo Nome nuovo per l'attacco della Real Sociedad : come riferito da Relevo , può arrivare già in giornata la fumata bianca per André Silva , exoggi al Lipsia .

Calciomercato Milan, Koopmeiners in arrivo Le ultime notizie Adnkronos

(Adnkronos) – Renato Sanches alla Roma, affare (quasi) fatto. Il 25enne centrocampista portoghese del Paris Saint Germain sta per diventare un giocatore giallorosso. Secondo le ultime notizie di calci ...In quest’ultimo giorno di luglio il Milan continua a fare mercato, andando a caccia di un nuovo profilo per l’attacco di Stefano Pioli. Il nome in questione è ormai ben chiaro… Leggi ...