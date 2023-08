Calciomercato Milan – Difensore | idea Estève | i numeri dell’ultima stagione

e Besiktas erano vicini a un accordo, tanto che pensavano di definire la trattativa nel fine settimana: secondo quanto appreso da.com però, il classe 1991 vuole restare in Italia. ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiCome cambia ilcon l'arrivo di Musah Con la partenza di Tonali e gli arrivi di Loftus Cheek, Reijnders, Pulisic, Okafor e Musah ildi Pioli ...Gasperini agli inizi del non felice esperienza all'Inter -.itEbbene, già i primi ... Pesò anche il ko con ilin Supercoppa italiana. Pertanto il rendimento assai negativo determinò ...

Prosegue all'impazzata il calciomercato del Milan. I rossoneri dopo Rebic pronti a chiudere un altro affare con il Besiktas ...L'Inter scuote il calciomercato estivo con l'arrivo di Samardzic, in prestito dall'Udinese. Nuovo colpo a suon di milioni per il calciomercato estivo. L’Inter sta per ufficializzare il prestito ...