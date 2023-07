Calciomercato Juve | Lukaku-Vlahovic | scambio con il Chelsea?

Leggi su seriea24

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Romeluallantus, Dusanal. Secondo le ultime notizie di, tra news e rumors, l’ipotesi di unotra i due attaccanti non è così campata in aria. In particolare, il club londinese avrebbe aperto all’ipotesi, come riportato anche da Sky Sport., che ha giocato l’ultima stagione nell’Inter, non rientra nel progetto tecnico dei londinesi. Lantus, che deve fare i conti con un bilancio complicato, non intende registrare una minusvalenza per, acquistato 18 mesi fa dalla Fiorentina per circa 80 milioni. Per soddisfare la richiesta della, ilpotrebbe aggiungere un sostanzioso conguaglio al cartellino di ...