Calciomercato Fiorentina | idea Mina per la difesa Ma c’è un problema

(Di martedì 1 agosto 2023), c’è l’per ladel club viola. Ma anche unsulla possibile trattativa Come riferisce Sky Sport, per lac’è l’per la. Il difensore colombiano, svincolato, rappresenterebbe un rinforzo di esperienza per la retroguardia del club toscano. Ma c’è anche un, rappresentato dall’ingaggio che il giocatore andrebbe a chiedere ai toscani e che, al momento, frena l’affare.

Ecco perché il suo nome, scrive la Nazione, può entrare nei pensieri dellaper completare il centrocampo.Commenta per primo Arrivano aggiornamenti sulla situazione relativa a Yerry Mina e all'inserimento dellasul difensore svincolato. Secondo quanto riporta il TGR Toscana , l'ex Barcellona è attratto dalla possibilità di vestire la maglia Viola, con il club che ha già presentato un'offerta per ...Passiamo poi alle valutazioni dei cartellini: la Juventus punta a incassare 90 milioni di euro dalla cessione di Vlahovic (acquistato dallanel mercato invernale 2022, con costo storico a ...

Calciomercato Fiorentina, tutto su Grabara: a che punto siamo Calcio News 24

L'ultimo nome uscito in casa Lazio è Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Il giocatore e il club viola non stanno riuscendo a trovare un accordo per il rinnovo e le strade sembrano an ...Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è soffermato su diversi temi caldi, tra cui il calciomercato in entrata della squadra viola ...