Calcio | Mondiali donne Olanda e Usa agli ottavi di finale

(Di martedì 1 agosto 2023) Le Orange piegano 7 - 0 il Vietnam, 0 - 0 fra le americane e il Portogallo. ROMA -a valanga sul Vietnam nell'ultima giornata del girone E deidifemminili, in scena in ...

Ma torniamo alle azzurre, che hanno dovuto ingoiare una delusione pure storica, purtroppo: sì, mai prima d'ora una nazionale diaveva perso 5 - 0 in un Mondiale. Un campanello d'allarme. Un ...Lunedì 7 agosto Cervia darà il benvenuto ad un ex campione deididel 1982. Antonio Cabrini racconterà, oltre alla sua eccezionale carriera, le differenze tra ilmoderno e ...... dal momento che lo stadio - almeno la sua parte più 'storica' precedente ididel 1990 - non potrà essere abbattuto. In questi giorni c'è chi sta ipotizzando un abbattimento del ...

Olanda e Usa avanzano agli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. La selezione orange ha travolto 7-0 il Vietnam nell'ultima giornata della ...Le Orange passano come prime del girone, le statunitensi fermano sullo 0-0 il Portogallo e accedono agli ottavi da seconde ...