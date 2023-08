Calcio | l’Inter ribalta il Psg in due minuti e vince 2-1

(Di martedì 1 agosto 2023) Due gol negli ultimi dieciregalano all'Inter la vittoria sul PSG: nell'amichevole che chiude la tournée in Giappone i nerazzurri battono 2-1 la squadra francese grazie alle reti di Sebastiano Esposito e Stefano Sensi. Una rimonta maturata in meno di tre: l'Inter, sotto dopo il gol al 64' di Vitinha, trova prima il pareggio all'81' con Esposito, poi la rete della vittoria all'83' con Sensi.In entrambi i casi a propiziare i gol c'è lo zampino di Davide Frattesi, entrato nella ripresa e autore dei due assistnti. È il Japan National Stadium di Tokyo il teatro dell'ultimo appuntamento per i nerazzurri in Giappone, a cinque giorni dall'amichevole disputata a Osaka contro l'Al-Nassr. Per il debutto del nuovo Away Kit l'Inter affronta il Paris Saint-Germain, al terzo incontro in pochi giorni in Giappone.

Grande successo pernella tournèe in Giappone: grazie ad uno scatenato Davide Frattesi .'ex Sassuolo, entrato al 55', è stato protagonista del successo nei nerazzurri realizzando i 2 assist per i gol di ...VLAHOVIC IN PREMIER In un primo tempo'attaccante si era promesso al Psg, che cercava un erede ...di un rientro di Romelu in Italia ma questa volta sulla sponda bianconera e non più all'. ...... tifosiIl procuratore della Repubblica presso il Tribunale ... Le sue parole sono riportate dae Finanza. " Alcune ... " Alcune indagini hanno documentato'esistenza di rapporti non ...