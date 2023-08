Calcio in tv oggi martedì 1° agosto | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Prosegue l’estate diin Europa e nel mondo. Tante lein questo 1, con il Mondiale femminile sugli scudi. Altre quattro leche verranno disputate quest’, per cui non ci sarà diretta televisiva ma la possibilità disu Fifa+. Tra le amichevoli, spazio all’Inter che affronterà in Giappone il Paris Saint-Germain. Partita di grido per i nerazzurri, che potrebbero accogliere in breve Lazar Samardzic, in arrivo dall’Udinese. Altra squadra di A impegnataè la Fiorentina contro il Grosseto. Serata dedita aleuropeo: quattro leper la qualificazione alla Champions League, sei invece per la Conference League. Questo il modo per seguire tutti i match di questo 1 ...