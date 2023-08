Calcio | Gigi Buffon pronto per l’addio al calcio giocato Ora un ruolo in Nazionale per lui

(Di martedì 1 agosto 2023) Era il 19 novembre 1995 e un giovane, anzi giovanissimo Gianluigisi presentava al mondo del. Quel Parma-Milan 0-0 mise subito in mostra un portiere che, nonostante i 17 anni, andò a impressionare pubblico e appassionati contro Weah e company. Sono passati 28 anni circa, e quel giovane estremo difensore che muoveva i primi passi in Serie A ha deciso di concludere la propria carriera. Una carriera pressoché irripetibile con le maglie di Parma (all’inizio e alla fine) Juventus, PSG e, ovviamente, anche, perchè ora il mondo lo conosce così, ha deciso di dire “addio” alla porta. A 45 anni suonati, il portiere più forte di sempre, ha scelto di rifiutare le offerte dall’Arabia Saudita e di appendere i guanti al chiodo. Il nativo di Carrara lascia il mondo ...

Gianluigi Buffon si ritira dal calcio giocato e, sebbene la notizia non sia ancora ufficiale, la scelta l'ha maturata con il tempo. Il più grande di tutti. Buffon appende i guantoni al chiodo, alla veneranda età di 45 anni, dopo una carriera che lo ha visto diventare il calciatore con più presenze nella nazionale italiana. Nonostante l'imminente ritiro, Buffon avrebbe ancora tanto da dare al mondo del calcio: tra le proposte ricevute ci sono state offerte dall'Arabia Saudita.

La Champions sfumata e l'impresa del Mondiale 2006 Manca solo l'ufficialità ma ormai è certo l'addio al calcio di Gianluigi Buffon. A 45 anni il portiere del Parma - con ancora davanti un anno di ...Dopo l'addio al calcio quale ruolo per Buffon Tutte le opzioni dopo essersi ritirato nell'agosto del 2023. Ha cominciato a giocare quando aveva 16 anni. Oltre venticinque dopo, Gigi Buffon ha deciso ...