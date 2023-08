Calcio femminile | Mondiali 2023 | Paesi Bassi e Stati Uniti agli ottavi | eliminato il Portogallo

(Di martedì 1 agosto 2023) Prosegue la terza ed ultima giornata della fase a gironi aidied arrivano altri verdetti: nel Gruppo E istrapazzano il Vietnam per 7-0 e passano come primi del raggruppamento, mentreè sufficiente il pareggio a reti inviolate colper eliminare le lusitane e passare come secondi in classifica. Gliavevano due risultati su tre per passare il turno ai danni dele lo scialbo 0-0 finale è ciò che serviva alle nordamericane, le quali però devono accontentarsi della seconda posizione nel raggruppamento. Ine approfittano e siglano 7 gol ...

Gli avevano offerto l'edulcorante dell'under 20 o della nazionale. Ma lui ha detto: no, grazie. Perché se sei l'uomo digentile, non accetti il contentino da chi, nei fatti, ti ha ...Lì ho ritrovato molte delle ragazze che lo scorso anno facevano parte del gruppo che ha vinto l'Europeo under 17. Oltre a loro ci sono stati diversi nuovi innesti dovuti al cambio di ...... incarico che ha ricoperto al Parella Torino nelle ultime tre stagioni, dalla Serie D... con promozione in Serie A2, e proseguita nel, con cinque stagioni al Bra 1913 tra il 2016 e il ...

Mondiali di calcio femminile, le afghane in tribuna: «La Fifa non ci riconosce» Corriere della Sera

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Marocco-Colombia, incontro del girone H ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. La partita si svolgerà giovedì prossimo, ...L’Italia femminile affronta il Sudafrica nell’ultima e decisiva partita del girone G ai Mondiali di calcio 2023 ...