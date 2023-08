Calcio femminile | Mondiali 2023 | Inghilterra e Danimarca battono Cina e Haiti e accedono agli ottavi

(Di martedì 1 agosto 2023) È calato il sipario sul gruppo D deidiche si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Nel primo pomeriggio italiano si sono disputate le partite, entrambe fondamentali per decretare la classifica finale del girone e per definire dunque le due squadre che giocheranno neglidi finale. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Al Coopers Stadium di Adelaide (Australia) l’si è imposta contro laun nettissimo 6-1 e ha strappato il pass per gli. Ad aprire le marcature ci ha pensato Alessia Russo al 4?, poi le ragazze di Wiegman hanno preso il largo prima della fine del primo tempo con ...

Sono Inghilterra e Danimarca le qualificate agli Ottavi di finale del Mondiale2023. Le due formazioni si sono imposte rispettivamente con 9 e 6 punti nel Gruppo D composto anche da Cina e Haiti . Bottino pieno quindi per le inglesi che chiudono con una netta vittoria ...... così la ct Miòlena Bertolini alla vigilia del match dell'Italdonne contro il Sudafrica che vale la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali di. "Sono certa - ha aggiunto ...In palio gli ottavi di finale: una vittoria garantirebbe la qualificazione, in caso di pareggio tutto dipenderebbe dal risultato di Svezia - ...

