(Di martedì 1 agosto 2023) "Hola proposta del Toro, sono molto felice qui: è come se fossi in granata da uno o due anni": così il nuovo acquisto granata, Raoul, nel giorno della sua presentazione. "A ...

ha partecipato all'Europeo con l'Under 21: "Eravamo un gruppo con grandi giocatori, ma purtroppo siamo usciti subito - continua il classe 2000 - e ci siamo scavati la fossa da soli: ci ...... con uno stipendio annuo di circa 27 milioni di euro i nerazzurri hanno rinunciato alla riscossione del cartellino di Raouldal Cagliari, che ha poi ceduto il laterale al Torino per circa 7 ...... quando a Dimaro arriverà l'FK Dinamo Tirana,d'inizio alle 17. TORINO: Gemello (1' st. Popa); Schuurs (38 st. Nguessan), Buongiorno (38 st. Dellavalle), Rodriguez (1' st. Zima);(1' ...

Calcio: Bellanova, 'Ho accettato subito il Torino' Agenzia ANSA

"Ho accettato subito la proposta del Toro, sono molto felice qui: è come se fossi in granata da uno o due anni": così il nuovo acquisto granata, Raoul Bellanova, nel giorno della sua presentazione. (A ...TORINO - Il mercato del Toro sta entrando nella fase più importante. In attesa di Nikola Vlasic, naturalmente. Perché il trequartista croato sta al primo posto nelle preferenze di Ivan Juric e il tecn ...