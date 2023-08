Calcio | Abodi Squalifica Juve? Mai visto fare plusvalenze da sole

(Di martedì 1 agosto 2023) Il ministro per lo sport: "Mi auguro si riesca ad andare avanti" ROMA - "Ladellantus in Europa è una sconfitta per ilitaliano? Non è né una vittoria né una sconfitta, se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c'è un organo di giustizia o c'è qualcuno che deve ass

...ad andare avanti" ROMA - "La squalifica della Juventus in Europa è una sconfitta per il... Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, parlando della squalifica dalle coppe ...' Io penso - prosegue- che in generale tutti noi dobbiamo puntare a comportamenti più corretti e lineari, senza entrare nel merito perché potrebbero esserci anche delle determinazioni. ......migliorare ed andare anche oltre la competizione calcistica' ha detto Andrea, Ministro per lo sport e i giovani. 'La Scopigno Cup ed il lavoro di Fabrizio Formichetti dimostrano che il...Il ministro per lo sport: "Mi auguro si riesca ad andare avanti" ROMA (ITALPRESS) - "La squalifica della Juventus in Europa è una sconfitta per il calcio italiano ... per lo sport e i giovani, Andrea ...Così il ministro dello sport Andrea Abodi a margine della presentazione degli Europei di volley svoltasi al Coni, a Roma, sulla squalifica per un anno dalle coppe europee. “Mi auguro – ha proseguito – ...