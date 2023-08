Caduta dal primo piano | Donna straniera lotta per la vita dopo schianto a terra a Sambuceto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 1 agosto 2023) Chieti - Domenica scorsa, nella tranquilla frazione di San Giovanni Teatino, precisamente in corso Italia a, si è verificato un dramma sconvolgente che ha lasciato la comunità locale inorridita. Unadi 39 anni, madre amorevole di due figlie minori, è stata protagonista di un evento tragico che l'ha portata ora are fra lae la morte all'interno di un ospedale di Pescara. Le circostanze intorno a questa terribiledalsono ancora avvolte nel mistero, e l'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di un gesto volontario, forse scaturito da un improvviso momento di sconforto in una fase buia della sua. Era appena passata l'alba, erano le 7.30, quando la, ...