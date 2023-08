Buffon si ritira | nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale Gazzetta

(Di martedì 1 agosto 2023) Gigiha deciso dirsi dal calcio. Ladello Sport scrive che la decisione è presa e manca solo, che arriverà sui canali social dinei. In anticipo di un anno rispetto alla scadenza del contratto,rescinde il suo rapporto con il Parma e chiude la carriera esattamente nel club in cui l’aveva cominciata, nel 1995, ventotto anni fa. “Gigiha detto stop. Manca ancora la comunicazione, che arriverà neisui canali social del portiere, ma la decisione è stata presa. Dopo lunghe riflessioni Superman, a quarantacinque anni, si ferma: resta da capire che ci sarà nel futuro ...

L'ex portiere della Juve ha deciso di concludere la sua carriera in campo, dopo le ultime due stagioni a Parma ...