Buffon | l'addio al calcio si avvicina | l'agente incontrerà il Parma | poi un ruolo in Azzurro

(Di martedì 1 agosto 2023) Il momento che sembrava non poter arrivare mai è in realtà sempre più vicino al concretizzarsi. L'aldi...

Dopo settimane di riflessioni , l'al calcio di Gigisembra essere davvero a un passo . Il portiere del Parma infatti, nonostante la prospettiva di continuare con la squadra di Pecchia e diverse offerte dall' Arabia , è ...E invece Agnelli pone il suo veto ancora livoroso nei confronti del tecnico salentino per l'... Mandzukic, Pjanic), vengono (Danilo, Rabiot, Arthur) e ritornano (, Morata), non fa altro che ...Voci di mercato iniziati con insistenza già quando il portiere era al Milan e la Juve si guardava intorno per il sostituto di Gigi. Poi nel 2021, quando Gigio ha lasciato il Milan, le voci si ...

Buffon, sarà addio al calcio: possibile futuro in Nazionale Sky Sport

L'agente di Gianluigi Buffon incontrerà il Parma nei prossimi giorni per risolvere il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Poi ci sarà l'annuncio ufficiale sull'addio al calcio giocato.Gigi Buffon ha deciso, dirà addio al calcio giocato all'età di 45 anni: il portiere sta risolvendo il suo contratto con i ducali del Parma.