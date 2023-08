Buffon ha deciso | il portiere lascia il calcio giocato

(Di martedì 1 agosto 2023) Gigiha ormai sciolto le riserve sul proprio futuro: ildel Parma ha dato l’addio al. Nei prossimi giorni tratterà la rescissione del contratto valido per un’altra stagione col club ducale e poi appenderà i guantoni al chiodo. Si ritira un’icona della Juve e del. Il suo futuro dovrebbe essere da capo delegazione dell’Italia di Roberto Mancini. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

