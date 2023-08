Buffon | è ufficiale | addio al calcio giocato Il web lo saluta così - Top News

Era nell'aria da diversi mesi, e adesso è (praticamente): Gianlugismette con il calcio giocato. Si attende giusto la formalità, ovvero la comunicazioneche lo stesso portiere dovrebbe dare sui proprio canali social, ma comunque ...Gigi, campione del mondo 2006, dice addio al calcio . Non c'è ancora la comunicazione, ma la decisione è stata ormai presa. Superman smetterà di volare sulle porte dei campi di ...... ha ancora un anno di contratto ma nei prossimi giorni il suo procuratore incontrerà i dirigenti parmensi per la rescissione: l'annunciodella scelta da parte diè atteso subito dopo.

Carrara, 1 agosto 2023 – Non è ancora ufficiale ma Gigi Buffon ha detto basta. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere ex Juventus e Parma – nato a Carrara – ha deciso di ritirarsi a ...