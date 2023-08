Buffon | è addio ufficiale al calcio Si ferma uno dei più grandi portieri di sempre

Dal Parma alla conquista del mondo, con finale a Parma. A 45 anni Gianluigidice basta e appende i guantoni al chiodo. Uno dei più grandi portieri di sempre si ferma, il 2023 sarà il suo ultimo anno da calciatore attivo sul campo. Fanno ventotto anni di eccellenza ...L'al Parma, chiuderà una carriera lunga 18 anni (iniziata e terminata nella stessa città): l'esordio in Serie A da minorenne, campione del Mondo del 2006,- 45 anni - ha vinto tutto. ...Gianluigiha deciso: si ritira dal calcio giocato . Dopo aver respinto ogni offerta dai vari club arabi , il portiere ha risolto il contratto con il Parma e ha deciso di non continuare più in campo. Ora ...

Buffon si ritira dal calcio giocato: addio al Parma, nel futuro c’è la Nazionale Corriere della Sera

Le figurine non invecchiano, al massimo si stropicciano un po', e quella di Gigi Buffon farà per sempre parte della storia dei numeri uno, accanto a Dino Zoff nella leggenda juventina ...A 45 anni 'SuperGigi' dice basta, mancano solo alcuni dettagli da definire ma si chiude un cerchio durato 28 anni. Una carriera davvero d'eccellenza ...