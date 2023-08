Buffon dice addio al calcio | si ritira uno dei più grandi portieri della storia Sarà capo delegazione della Nazionale

(Di martedì 1 agosto 2023) Gigiha ormai sciolto le riserve sul proprio futuro: il portiere del Parma appenderà i guantoni al chiodo e nei prossimi giorni tratterà la rescissione del contratto in essere per un’altra stagione col club ducale. Sidunque un’iconaJuventus e del. Il suo futuro dovrebbe essere dadell’Italia di Roberto Mancini. L’agente di, Silvano Martina, è infatti atteso a Parma per l’intesa sulla risoluzione del contratto con il portiere. Poiannuncio dell’al, con prospettive azzurre per il numero 1 di Germania 2006: secondo Sky Sport infatti persarebbe pronto il ruolo da...

Si ritira dunque un’icona della Juventus e del calcio. Il suo futuro dovrebbe essere da capo delegazione dell’Italia di Roberto Mancini.Campione del Mondo 2006, icona della Juve e del Parma, ha vinto tutto nel calcio tranne l'amata Champions, che gli è sfuggita tre volte in finale. Ha conquistato tifosi e avversari per la bravura in c ...