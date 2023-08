Buffon | decisione presa | il portiere scioglie le riserve

Leggi su notizie

(Di martedì 1 agosto 2023) Gianluigi Era nell’aria. Un momento che, prima o poi, doveva arrivare. Lo sapevano tutti: tifosi, allenatori, compagni di squadra, dirigenti e tutto il mondo del calcio e non solo. Oggi, martedì 1 agosto, arriva la conferma di quello che già si sapeva e che in molti attendevano: Gianluigiè pronto a ritirarsi. Sta per appendere, in maniera definitiva, i guantoni al chiodo. Oramai l’ex estremo difensore è ad un passo dall’annuncio ufficiale. Non rispetterà il suo contratto con il Parma (scadenza il 30 giugno del 2024) visto che, nel suo futuro, ha in mente altri progetti comunque importanti e che lo legheranno al mondo del calcio. Gianluigi(Foto LaPresse) Notizie.comCon un anno di anticipo, quindi, alla soglia di 45 anniha deciso di dire “basta”. A breve ci sarà l’incontro con i vertici alti del club ducale per ...