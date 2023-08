Bryan May ed il suo libro sulla missione della Nasa

(Di martedì 1 agosto 2023) Che il chitarrista dei Queen Brian May fosse astronomo è cosa nota, meno noto è invece il fatto che il musicista abbia collaborato con lain occasione del progetto di campionamento degli asteroidi denominato Osiris-Rex. Insieme con Dante Lauretta, capo degli scienziati, ha lavorato al fine di identificare una zona idonea al prelievo di un campione di roccia dell’asteriode Bennu, che oggi è in viaggio verso la Terra con arrivo previsto per la terza settimana di settembre. May, votato come il più grande chitarrista di tutti i tempi dai lettoririvista Total Guitar all'inizio di quest'anno, ha lavorato sodo per anni analizzando la superficie di Bennu, che in tutto misura 525 metri. La scorsa settimana i due astronomi hanno quindi pubblicato il"Bennu: 3-D Anatomia di un ...

