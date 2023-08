Brusciano | inaugurata la nuova sede del Partito Democratico

(Di martedì 1 agosto 2023) E’ stataieri, lunedì 31 luglio, ladeldi, con un discorso di apertura del Segretario Cittadino Pasquale Coppola , spiegando che una delle priorità delè quella di dare spazio e pari opportunità a giovani e donne. Ripartiamo da qui, il futuro si costruisce sul territorio – è scritto nel manifesto di inaugurazione dellaPd di– per chi crede nella condivisione delle idee e delle scelte, pone le fondamenta per la costruzione di progetti di politica vera. Le persone, che sentono ancora l’esigenza di unirsi per discutere e dare vita ad un presidio di democrazia, in un momento di disaffezione dall’impegno politico, rappresentano l’ultimo ...

