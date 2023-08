Brucia la California | enorme incendio nella riserva nazionale del Mojave | le impressionanti immagini

(Di martedì 1 agosto 2023) Unesplosodel, in, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani. Scoppiato venerdì vicino a un’area remota, il Caruthers Canyon, l’ha attraversato il confine ed è arrivato fino in Nevada, ad est della valle di Las Vegas. Al momento è uno dei più forti che stando nello Stato colpito, come molte altre zone degli Stati Uniti, da un’ondata di caldo estremo. Nelle fiamme, che hanno raggiunto i 6 metri d’altezza, hanno carbonizzato decine di migliaia di acri di macchia desertica, ginepro e alberi di Joshua. Il National Park Service ha definito il fenomeno come una “colonna ...

Un enorme incendio esploso nella riserva nazionale del Mojave, in, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani. Scoppiato venerdì vicino a un'area remota, il Caruthers Canyon, ieri ha ...Un enorme incendio scoppiato nella riserva nazionale del Mojave, in, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani. Divampato venerd vicino a un'area remota, il Caruthers Canyon, ieri ha ...... ma con un impatto ambientale molto minore, visto che il corpo non. Il cadavere, al ... come ha commentato la Conferenza cattolica della). Anche se in questo momento il nostro Pianeta, ...

La California brucia, maxi incendio nel deserto del Mojave Agenzia ANSA

Los Angeles, 31 luglio 2023 – E’ fuori controllo l’enorme incendio esploso nella riserva nazionale del Mojave , nel sud della California. Il rogo è scoppiato venerdì nella zona del Caruthers Canyon, i ...Le fiamme, 6 metri d'altezza, hanno carbonizzato decine di migliaia di ettari di macchia desertica, ginepro e alberi di Joshua - Le autorità: "È una colonna di fuoco rotante" ...