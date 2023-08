Britney Spears | l’assurda decisione dei due figli prima di trasferirsi

(Di martedì 1 agosto 2023) Esattamente un anno fa Kevin Federline ha dichiarato che Sean Preston e Jayden non vedevanoda mesi: “Per loro scelta non vogliono vederla da mesi. Hanno anche deciso di non essere presenti al matrimonio. Io penso che la tutela legale del padre l’abbia salvata. Perché quando lui è subentrato nella sua vita tutto si è sistemato. Se devo dire la mia credo che le abbia salvato la vita. Adesso mette foto senza vestiti e io mi sono scusato con i mieiper le conseguenze che quelle immagini potrebbero avere sulle loro vite. Sono adolescenti e vanno al liceo“. La principessa del pop ha replicato all’ex marito dandogli del fannullone, dicendo che da 15 anni non lavora e che i suoipreferiscono stare con lui perché fuma erba.e la ...

Canzone Flop will.i.am,"Mind Your Business" Dal ritorno diera lecito aspettarsi qualcosa di meglio di 'sta roba imbarazzante. Sì, da ascoltare in sottofondo in palestra sarà ...Un fenomeno che nel corso degli anni ha conquistato molte, da Kylie Minogue , a, a Jennifer Lopez. Tra i più recenti, i profumi Eilish e Eilish n°2 di Billie Eilish e Fenty Eau de ...... Dennis Fantina con Michele Zarrillo , deborah Johnson con Amii Stewart , Barbara Cola con Iva Zanicchi e Carolina Rey con. Tale e Quale Show , la giuria e dove vederlo. La puntata di ...

Britney Spears: la biografia bloccata dai suoi ex famosi Elle

Come riportano alcune testate infatti, al suo interno dovrebbero essere presenti anche dettagli intimi sulle sue relazioni passate e alcuni tra i suoi ex (tra cui Justin Timberlake e Colin Farrell) ...Attesissimo il libro di Britney Spears che uscirà ad ottobre, "The Woman in me". Ma sembra che qualcosa stia andando storto. Potrebbe, infatti, essere a ...