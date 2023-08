Brindisi | sequestrate oltre 24 mila paia di scarpe contraffatte e una pistola con munizioni

(Di martedì 1 agosto 2023) Il sequestro di migliaia diè frutto dell’intensa attività di controllo nel Porto diportata avanti dall’ADM e dai finanzieri nel periodo estivo– I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli die i finanzieri del Gruppo dihanno intensificato i controlli in funzione dell’aumento dei traffici merci e passeggeri per il periodo estivo i in arrivo e partenza presso lo scalo portuale. Nel corso di tali sinergici controlli è stato intercettato un autoarticolato, sbarcato da una motonave di linea proveniente dalla Grecia, contenente 24.700di calzature riconducibili ad una nota griffe. Lesono state sottoposti a sequestro con segnalazione all’Autorità Giudiziaria in quanto ...

- I Finanzieri del Gruppo diin sinergia con i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli " Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno intensificato i controlli in funzione dell'aumento del traffico merci ...Armi, con tanto di arresto, e armi che sono tornate a sparare, poco dopo, per fortuna ... Originario di Erchie, in provincia di(dove ha vissuto per diversi anni), è noto alle ...... continua incessante l'azione di prevenzione e repressione, come disposta dal Questore di... Le dosi recuperate, pronte per lo spaccio, sono state. Nel corso della stessa serata, un ...

Sequestrate 24.700 paia di scarpe contraffatte e una pistola alla dogana BrindisiReport

I Finanzieri del Gruppo di Brindisi in sinergia con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno intensificato i controlli in funzione dell ...CRONACA - La GdF sequestra a Brindisi 25mila paia di scarpe contraffatte provenienti dalla Grecia e una pistola scacciacani.