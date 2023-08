Brindisi | sequestrate 25 mila paia di scarpe contraffatte

- I Finanzieri del Gruppo diin sinergia con i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli " Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno intensificato i controlli in funzione dell'aumento del traffico merci ...Armi, con tanto di arresto, e armi che sono tornate a sparare, poco dopo, per fortuna ... Originario di Erchie, in provincia di(dove ha vissuto per diversi anni), è noto alle ...... continua incessante l'azione di prevenzione e repressione, come disposta dal Questore di... Le dosi recuperate, pronte per lo spaccio, sono state. Nel corso della stessa serata, un ...

Sequestrate 24.700 paia di scarpe contraffatte e una pistola alla dogana BrindisiReport

I Finanzieri del Gruppo di Brindisi in sinergia con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Costa Morena, hanno intensificato i controlli in funzione dell ...È successo ieri durante i controlli delle forze dell’ordine a Sistiana. I Carabinieri hanno anche sequestrato uno spinello a un 20enne, che si è offerto di farlo provare ai militari ...