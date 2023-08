Bradley Cooper non sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia

(Di martedì 1 agosto 2023) Eravamo ancora in dubbio riguardopresenza dell’attore e registaInternazionale d’Artetografica, ora abbiamo avuto la conferma.: lo sciopero Purtroppo oggi abbiamo la certezza che l’artista nonin quanto vuole sostenere i suoi colleghi nello sciopero, perciò oltre al ritiro di Challengers econseguente rinuncia del suo cast, ancheche poteva parteciparecome regista, ha deciso diarecontestazione. Il Direttore Alberto Barbera in conferenza aveva già accennato riguardo ad alcuni ritiri ma di ...

