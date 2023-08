Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano l'esito debole di alcune trimestrali. Dopo i dati sulla manifattura, l'inflazione e il Pil dell'c'è chi è pronto a scommettere su una posizione più morbida delle banche centrali sulla politica monetaria. Sul versante valutario l'euro scende a 1,0974 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 ...Un capitolo importante e' infine quello della sostenibilita' ambientale, con un particolare focus sulla filiera italiana del riciclo e riutilizzo: il ministro ha ricordato come invengano ...Esprinet , Gruppo leader in Sudnella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha proceduto in data odierna all'acquisto tramite la sua controllata V - Valley Advanced ...

Borsa: l'Europa prosegue in calo dopo Wall Street, Milano -0,6% Tiscali Notizie

Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano l'esito debole di alcune trimestrali. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - I nuovi segnali di rallentamento dell'attivita' manifatturiera in Europa e in Cina preoccupano gli investitori e spingono in ribasso i listini ...