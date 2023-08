Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali. Alcuni risultati inferiori alle aspettative fanno temere per l'andamento della crescita economica ...... qualcuno non ce la fara' con l'inflazione elevata e il costo del debito in aumento', ha spiegato, presupponendo che i crediti difficili da estinguere 'cresceranno in tutta'. Comunque Doris ha ...... +25% da inizio anno) e preoccupazioni sul manifatturiero, in rallentamento in Cina,e anche ... Wall Street giù dopo 13 sedute in rialzo, occhi su dati macro Laamericana viaggia in calo ...

Borsa: l'Europa chiude in calo, si guarda alle trimestrali Trentino

Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano agli esiti delle trimestrali. Alcuni risultati inferiori alle aspettative fanno temere per l'andamento della crescita economica globa ...Borsa di studio Inps, fino a 800 euro per chi studia le lingue straniere. Possono partecipare gli studenti delle scuole elementari (ultimi due anni), medie e superiori: ecco come.