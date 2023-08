Borsa | in Asia l' indice Caixin frena i listini cinesi

(Di martedì 1 agosto 2023) Seduta a due facce indove salgono Tokyo (+0,92%) e Sydney (+0,54%) così come Seul (+1,31%) mentre arretrano le Borsedopo l'pmi manifatturiero in contrazione a luglio. Il ...

Seduta a due facce indove salgono Tokyo (+0,92%) e Sydney (+0,54%) così come Seul (+1,31%) mentre arretrano le Borse cinesi dopo l'indice Caixin pmi manifatturiero in contrazione a luglio. Il dato ha deluso le ...... Nord America, Sud America,e Medio Oriente. Ima ha installato circa 60mila macchine e ... Basta pensare che la società scelse la quotazione innel 1995, restandoci fino al 2020, e creando non ...Anche ladi Hong Kong col segno più: l'indice Hang Seng nei primi scambi ha guadagnato lo 0,... L'avvio inIeri i listini asiatici hanno festeggiato la prospettiva di nuovi stimoli fiscali da ...

Borsa, bene l’avvio di Tokyo e Hong Kong. A Singapore capitalizzazione a +4,6% Il Sole 24 ORE

Seduta a due facce in Asia dove salgono Tokyo (+0,92%) e Sydney (+0,54%) così come Seul (+1,31%) mentre arretrano le Borse cinesi dopo l'indice Caixin pmi manifatturiero in contrazione a luglio. (ANSA ...Bene la borsa di Sidney dopo che l’annuncio della Reserve Bank of Australia, che ha lasciato i tassi principali di riferimento fermi al 4,10% per il secondo meeting consecutivo.