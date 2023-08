Borsa | agosto parte con i realizzi Nexi e le banche fermano il rally di Milano -1%

(Di martedì 1 agosto 2023) Ain luce Tim e Iveco. L'euro scende sotto quota 1,1 dollari, in calo il petrolio. In discesa anche i prezzi del gas. Spread in rialzo a 163 punti, due più della vigilia

Wall Street giù dopo 13 sedute in rialzo, occhi su dati macro Laamericana viaggia in calo nella prima seduta di, dopo avere chiuso in modo molto positivo il mese di luglio, il quinto ...In controtendenza Tim, Iveco e Prysmian . Le Borse europee chiudono in calo, ma sopra i minimi di seduta, la prima giornata di scambi di. Prevale dunque l'incertezza, tra prese di beneficio dopo un luglio da incorniciare (+5% Piazza Affari, +25% da inizio anno) e preoccupazioni sul settore manifatturiero, in rallentamento in ......daItaliana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan. L'inizio delle negoziazioni e' fissato per giovedi' 3: ...

Borsa: agosto parte con i realizzi, Nexi e banche fermano rally di Milano (-1%) Il Sole 24 ORE

Flottante del 28% e capitalizzazione iniziale di 316,8 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ago - Sicily by Car (Sbc), azienda attiva nel settore dell'autonoleggio, e Industrial Stars o ...Numeri importanti, la capitalizzazione sarà pari a 316,8 milioni di euro, e il flottante risulterà pari al 28,3% ...