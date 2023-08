Tutti negativi gli indici di Piazza Affari oggi, così come degli altri principali listini europei , dopo che l'indice definitivo Purchasing Managers Index (PMI) per la zona euro ha accertato che l'...La revoca delle azioni dalle negoziazioni dal mercato Euronext Growth Milan sara' a partire dal 92023, dopo una sospensione nelle sedute del 7 e 8. Il 4prossimo e' la data di ...Wall Street giù dopo 13 sedute in rialzo, occhi su dati macro Laamericana viaggia in calo nella prima seduta di, dopo avere chiuso in modo molto positivo il mese di luglio, il quinto ...

Borsa, agosto parte con i realizzi. Nexi e le banche fermano il rally di Milano (-0,97%) Il Sole 24 ORE

Paura, al centro di Agropoli: si è verificato uno scippo in pieno giorno. La vittima, uscita dal un istituto bancario, sarebbe stata avvicinata da due malviventi a bordo di uno scooter che le ...Sono giorni decisivi questi per i mercati azionari, e la giornata è iniziata all'insegna della debolezza. Come inquadrare questo fatto Solitamente un ...