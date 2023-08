Bonus Cicogna 2023 | come funziona il bando e come fare richiesta

La domanda per ilINPS 2023 si può inviare da domani, 1° agosto , e fino alla scadenza del prossimo 31 ottobre . Si tratta del contributo di 500 euro in favore dei bambini e delle bambine nati o adottati ...Sul sito dell'Inps è possibile scaricare il bando per il nuovo2022 , che prevede l'erogazione una tantum di 500 euro in favore dei nati e adottati durante il corso dell'anno 2021. In quest'ultimo caso fa fede la data del provvedimento dell'Autorità ...La domanda per ilINPS 2023 si può inviare da domani, 1° agosto , e fino alla scadenza del prossimo 31 ottobre . Si tratta del contributo di 500 euro in favore dei bambini e delle bambine nati o adottati ...

Bonus cicogna 2023 INPS: domande dal 1° agosto per i nati o ... Informazione Fiscale

È in arrivo la possibilità di presentare la domanda per il Bonus Cicogna 2023. La misura riguarda bambini nati o adottati durante il 2022, tra le varie categorie che possono presentare la richiesta ci ...A partire dal 1° agosto 2023, l’INPS offre l’opportunità di richiedere il tanto atteso bonus cicogna per il 2023. Questo contributo, del valore di 500 euro, è destinato a sostenere i genitori di ...