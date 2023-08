Bologna | ventitré convocati da Thiago Motta | domani amichevole con l’Utrecht

(Di martedì 1 agosto 2023)giocatorida, per la trasferta di Alkmaar, dove i rossoblù si tratterranno da oggi a sabato.alle ore 15, la formazione bolognese affronterà in. Di seguito la lista completa. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Sosa, Stivanello.Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Ferguson, Moro, Pyyhtia, Schouten, Urbanski.Attaccanti: Arnautovic, Mazia, Raimondo, Zirkzee. SportFace.

