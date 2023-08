Blitz contro una cosca nel Vibonese | 11 persone arrestate e 7 ai domiciliari | sequestrati beni per 12 milioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori. Sono i reati contestati ai 32 indagati a cui i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, in collaborazione con lo Scico, hanno notificato altrettante misure cautelari. Undici lefinite in carcere, sette ai, 13 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora in Calabria. Confermato sequestroper 12di euro tra cui il villaggio turistico Sayonara di Nicotera Marina Sequestrate tre ditte operanti nel settore turistico, che si sono avvicendate nella gestione di uno stabilimento balneare a Nicotera Marina, tuttora in esercizio, e di un’attività commerciale a Milano, operante nel settore floricolo, tutte riconducibili a soggetti appartenenti ad una ...