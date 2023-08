Blitz contro la ndrangheta nel Vibonese Undici persone di una cosca sono finite in carcere e altre sette ai domiciliari per associazione mafiosa

(Di martedì 1 agosto 2023)nella. La Guardia di Finanza di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 32, indagate, di, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori. In particolare, i provvedimenti riguardano l’esecuzione 11 custodie cautelari in; 7 arresti; 13 obblighi di presentazione alla P.G. e 1 divieto di dimora nella regione Calabria. Contestualmente, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di tre ditte operanti nel settore turistico, che siavvicendate nella gestione di uno stabilimento balneare a Nicotera ...

Associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori. Sono i reati contestati ai 32 indagati a cui i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, in ...Mosca si è trasformata nel bersaglio prediletto dei droni ucraini. Nei suoi cieli si susseguono raid silenziosi effettuati da Kiev. The post Raid su Mosca ele navi russe: si infiamma la guerra dei droni appeared first on ...Dalla Russia sbugiardano la Wagner: lite con Prigozhin sul golpe in Africa La Russia rivendica poi di aver respinto un attacco condotto con tre droni ucrainile sue navi nel Mar Nero. In un ...

Blitz contro una cosca nel Vibonese, 11 persone arrestate e 7 ai domiciliari: sequestrati beni per 12 milioni Il Fatto Quotidiano

Nelle prossime ore il Milan concluderà la sua tournée negli Stati Uniti. Dopo le amichevoli perse contro il Real Madrid per 2-3 e contro la Juventus ai calci di rigore, domani notte alle ore 5:00 i ...Guardia costiera e carabinieri erano intervenuti per rimuovere dall’area demaniale pubblica alcuni gazebo, sdraio e lettini non autorizzati. Da anni ...