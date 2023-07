Blitz a Torino | una «stanza» pro-life prima dell’aborto

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 1 agosto 2023) L’attacco alla legge 194 in Piemonte va avanti da tempo. Ora, l’annuncio – rilanciato dall’assessore regionale alle Politiche sociali, il meloniano Maurizio Marrone (l’argomento è un suo pallino) – di first appeared on il manifesto.