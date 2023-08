(Di martedì 1 agosto 2023) Ladi: azione, citazioni e messa in scena immersiva come fosse un videogioco per l'di Alessio Liguori. Protagoniste Alexandra Jordan e Yvonne Mai. Un'idea di cinema ben precisa. Un'idea strutturata, coerente, nonché di sostanza e di estetica. A dieci anni dall'esordio (Report 51, un found footage da riscoprire), Alessio Liguori mette insieme i pezzi per quella che, fin ora, potrebbe rappresentare la summa della sua poetica cinematografica. Una sorta di punto (e a capo?), soffermandosi su una riflessione: la realtà, oggi, potrebbe non essere ciò che sembra. Non vogliamo svelare nulla, maimmagina un panorama dove la tecnologia è talmente sviluppata che i suoi scopi finiscono per alterare ogni tipo di concetto. La vita, ...

Non vogliamo svelare nulla, maimmagina un panorama dove la tecnologia è talmente sviluppata che i suoi scopi finiscono per alterare ogni tipo di concetto. La vita, la morte, l'amore. ...I film in uscita al cinema Agosto 2023 SHARK 2: L'ABISSO (Fantascienza " Azione " Horror) 3 Agosto 2023 FRATELLO E SORELLA (Drammatico) 3 Agosto 2023(Thriller) 3 Agosto 2023 IL MIO VICINO ...Il 3 agosto arriverà nelle sale italiane il film, un thriller diretto da Alessio Liguori, di cui potete vedere in anteprima una clip , in esclusiva su Movieplayer.it. Nel video si vedono le due protagoniste alle prese con un gioco che ...

Black Bits, la recensione: un thriller distopico ambizioso e adrenalinico Movieplayer

La recensione di Black Bits: azione, citazioni e messa in scena immersiva come fosse un videogioco per l'ambizioso thriller di Alessio Liguori. Protagoniste Alexandra Jordan e Yvonne Mai.He wasn’t complying. I mean, am I wrong” Circleville Police Officer Ryan Speakman can be heard saying after he unleashed a police dog on Jadarrius Rose.