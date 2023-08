La leader birmana Aung San Suu Kyi, in carcere da quando è stata estromessa con un colpo di Stato militare nel 2021, è stata graziata nell'ambito di un'amnistia della giunta di oltre 7.L' ex leader dellaera stata deposta nel febbraio 2021 da un colpo di Stato e adesso è rientrata in un'amnistia di circa 7000 prigionieri , secondo quanto comunicano istatali. Solo ...La leader dellaAung San Suu Kyi è stata graziata.. Istatali birmani riportano che la grazia è stata concessa nell'ambito di un'amnistia della giunta di oltre 7.000 prigionieri in occasione della ...

Birmania: media, la leader Suu Kyi è stata graziata - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Aung San Suu Kyi è stata graziata: è quanto riferiscono i media statali nell’ambito di un’amnistia della giunta di oltre settemila ...Aung San Suu Kyi è stata graziata. L' ex leader della Birmania era stata deposta nel febbraio 2021 da un colpo di Stato e adesso è rientrata in un'amnistia di circa 7000 prigionieri, secondo quanto ...