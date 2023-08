Birmania | la leader Suu Kyi è stata graziata Era stata condannata a 33 anni di carcere

Grazia parziale Ladell'opposizione era stata condannata in processi a porte chiuse a 33 ... Laconcede spesso l'amnistia a migliaia di prigionieri per commemorare le feste buddiste. Il ...Ladell'opposzione inAung San Suu Kyi è stata graziata, anche se i media statali hanno precisato successivamente che ha ottenuto una grazia parziale, riguarda solo cinque delle 19 ...Labirmana era stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse tra cui ... Laconcede spesso l'amnistia a migliaia di prigionieri per commemorare le feste buddiste. . . 1 ...

Birmania, Suu Kyi ha ottenuto una grazia parziale - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Aung San Suu Kyi , la leader birmana democraticamente eletta e poi deposta con un golpe nel 2021, è stata graziata nell'ambito di un'amnistia ...Yangon, 1 agosto 2023 - Grazia parziale per Aung San Suu Kyi, la leader birmana defenestrata con un colpo di Stato militare nel 2021 e da allora in carcere. Lo fanno sapere i media statali, precisando ...