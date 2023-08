Benzina | voli | alberghi | spesa alimentare  e mutui | ecco cosa aumenta e quanto

(Di martedì 1 agosto 2023) Il prezzo medio della Super in modalità self ha superato i 1,9 euro/litro mentre gli italiani che hanno volato nei primi sei mesi di quest’anno hanno speso in media il 52% più dello stesso periodo del 2022. Poi ci sono i prezzi degli alimentari non lavorati che faticano a raffreddarsi

...innescato dal caro carburante che coinvolge a cascata i prezzi dei trasporti a partire daie ...avranno a disposizione un elemento in più per poter scegliere il distributore dove fare. Dal ...Secondo Assoutenti, quindi: Ecco perché si chiede al governo di ricorrere a Mister prezzi, un po ' come accaduto per iaerei per monitorare l'andamento. Prezzie diesel ai massimi, ecco ...Sale ancora il prezzo della, sia del cosiddetto "servito" sia nel "fai da te". Nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati che, tra l'altro, ha fatto schizzare anche il prezzo deie nuovo balzo dei prezzi ...

Rincari, tutti gli aumenti dei prezzi: dalla benzina ai voli Corriere della Sera

Come ogni estate salgono i costi di voli aerei e benzina. C'entrano l'aumento dei costi e l'equilibrio domanda-offerta. «Il "sistema ferie" in Italia non è flessibile. La politica può intervenire sull ...L'operazione per il ministro del Made in Italy può contribuire a contenere il prezzo dei carburanti ...