Benzina | prezzo medio | solo in provincia di Bolzano costa più che in Puglia Obbligo di esposizione

(Di martedì 1 agosto 2023) Primo giorno dell’. Da oggi i distributori di carburanti devono esporre ilregionale (in autostradastatale). Inlain media 1,943 euro al litro.indidi più: 1,945 euro. Le regioni meno care, Veneto e Marche. L'articoloindipiù che in di proviene da Noi Notizie..

Albano ha citato i dati al 31 luglio secondo cui ilmedio dellaè di 1,91 euro al litro e quello del gasolio a 1,76 euro. Sull'indicazione delmedio la Faib, Federazione gestori ...Ma cosa significa E come viene calcolato ilmedio Leggi anche Caromedio carburante oggi regione per regione Caro, Assoutenti: "Verde sfiora 2 euro al litro, ...Il quadro peggiora se si prendono in considerazione le autostrade : ilmedio dellaal primo giugno scorso era pari a 1,9 euro per litro (in relazione alla modalità "self"), mentre a ...

PERUGIA - Prezzo medio dei carburanti esposto all'interno dell'area di servizio e in modo sufficientemente evidente: i distributori in città e in provincia si sono ...Al servito, il prezzo della «verde» è abbondantemente sopra i 2 euro al litro. In autostrada, nell'area San Martino Ovest è arrivata a costare 2,289 euro al litro, mentre in città i cartelli ... Quest ...